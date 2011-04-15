Киев изучает опыт Вильнюса в передаче объектов теплоснабжения в концессию - КГГА

Киевская власть изучает опыт Вильнюса по вопросу передачи в концессию объектов теплоснабжения города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

“Мы сейчас отправили свою делегацию в Вильнюс, где передана в концессию система теплоснабжения французской фирме. Мы изучаем опыт и хотим увидеть, как это работает в цивилизованном мире. Если будет нормально выписан договор концессии, я считаю, что это есть позитив”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

Он отметил, что город пытается решить сразу два важных вопроса – это ответственность за объекты и привлечение инвестиций для их обновления.

“Сегодня у нас, у города, денег на серьезную реконструкцию теплосетей нет. И мы их не найдем в городском бюджете. Только за счет инвестора можно привлечь эти деньги. Другого варианта, кроме как через концессию, в мире не существует. И концессия лучше аренды тем, что она не дает возможность приватизировать имущество. Имущество всегда остается у общины города. По окончании концессии оно переходит назад общине города”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

Первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что окончательное решение по вопросу передачи в концессию объектов теплоэнергетики города будет зависеть от Киевсовета.

“Будут представлены все расчеты, и на основе этих расчетов должно быть сделано заключение, будет ли это на пользу городу, или не будет. После этого будет принято решение”, - подчеркнул А.МАЗУРЧАК.

Он также сказал, что тарифная политика в сфере жилищно-коммунальных услуг и форма собственности объектов, в том числе концессия, на сегодняшний день не связаны.

“Они никак не связаны. Тарифы устанавливаются НКРЭ и независимо от форм собственности, то есть никакого отношения тарифы к концессии не имеют. Они забраны сегодня на государственный уровень”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

Как сообщал УНИАН, проект решения о концессии уже подготовлен и он выносился на сессию Киевсовета 31 марта с.г. Однако депутаты сняли его с рассмотрения, отправив на доработку.

Депутатская фракция «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете выступила против передачи в концессию АЕК «Киевэнерго» объектов теплоснабжения города, поскольку считает, что такой шаг приведет к окончательной потере контроля над собственностью общины, а также сделает невозможным контроль уровня тарифов и качества услуг.

Политсила требует от Киевской городской госадминистрации разорвать действующее на сегодняшний день соглашение с АЭК «Киевэнерго» и немедленно выполнить решение Киевсовета о создании коммунального предприятия «Киевтеплокоммунэнерго».

«Киевэнерго» арендует у города теплогенерирующие и теплоснабжающие активы по договору от 2000 года.