НКРЭ до мая 2012 года сформирует нормативную базу, регулирующую "зеленые" тарифы

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины до мая 2012 года завершит разработку подзаконных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с установлением т.н. «зеленых» тарифов.

Об этом сказал глава комиссии Сергей ТИТЕНКО, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По словам С.ТИТЕНКО, необходимость разработки нормативных документов к закону возникла в связи с несовершенством законодательства Украины по вопросам альтернативной энергетики, что негативно отражается на привлечении инвесторов в развитие этой отрасли.

«Закон всем нравится, но к нему необходимо выписать большое количество подзаконных актов. Мы предусматриваем, что до мая 2012 года этот процесс может быть завершен. Это необходимо для привлечения инвесторов», - сказал С.ТИТЕНКО.

Он сообщил, что в 2011 году комиссия получила грант Европейского банка реконструкции и развития в размере 1,5 млн. евро, за счет которых будут финансироваться работы, связанные с усовершенствованием правового поля «зеленых» тарифов.

Кроме того С.ТИТЕНКО напомнил, что в феврале 2011 года комиссия привлекла испанскую фирму «Mercados» для предоставления консультационных услуг в разработке нормативных документов и законов о «зеленом» тарифе. По его словам, эта фирма стала победителем тендера, который объявляла НКРЭ.