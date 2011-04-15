«Энергоатом» до июня согласует стоимость достройки Хмельницкой АЭС

НАЭК «Энергоатом" планирует до июня согласовать с генеральным подрядчиком достройки 3-го и 4-го энергоблока Хмельницкой АЭС - компанией «Атомстройэкспорт» (АТЭ) стоимость работ и оборудования в раках коммерческого контракта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор обособленного подразделения "Энергоатома" - "Атомпроектинжиниринг" Владимир БРОННИКОВ.

"Ожидается, что уже в мае мы сможем доложить цену тех или иных работ, которые будет выполнять Россия, прежде всего, по изготовлению реакторной установки", - сказал он.

Гендиректор добавил, что в данное время стороны продолжают согласовывать условия и параметры будущих контрактов на поставку оборудования и выполнения работ в рамках достройки блоков.

"Сейчас мы работаем над конкретными контрактами, над ценой этих контрактов, с "Атомстройэкспортом". Идут достаточно жесткие консультации", - сказал В.БРОННИКОВ.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.