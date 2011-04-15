Добыча газа в Украине в первом квартале сократилась на 2%, нефти – на 6,6%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-марте 2011 года сократили добычу природного газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4,8 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,602 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-марте т.г. сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 220 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 5,7% – до 173 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 5,5% по сравнению с 2009 годом – до 19,1 млрд. куб. м. В 2010 году добыча нефти в Украине сократилась на 11,5% по сравнению с 2009 годом – до 2,566 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2010 году сократилась на 8,8% – до 928,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного – на 12%, до 655,0 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».