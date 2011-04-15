«Днепроэнерго» выплатит 56,7 млн. грн. дивидендов по итогам 2010 года

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) решили направить 30%, или 56,753 млн. грн., чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года, на выплату дивидендов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на решение, принятое на собрании акционеров в пятницу, 15 апреля.

Акционеры также решили направить 65%, или 122,966 млн. грн., чистой прибыли на развитие компании, а 5%, или 9,458 млн. грн., - в резервный фонд.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» завершила 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составлял 236,049 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.