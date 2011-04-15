«Севтеплоэнерго» рассчитывает на списание 129 млн. грн.

В коммунальном предприятии «Севтеплоэнерго» рассчитывают на списание за счет государственных дотаций 129 млн. грн. задолженности за потребленный природный газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, об этом заявил директор КП «Севтеплоэнерго» Владимир ХИБУЧЕНКО на заседании коллегии Севастопольской горгосадминистрации, на котором подводились итоги отопительного сезона и обсуждались планы по подготовке города к новому отопительному сезону 2011-2012 гг.

По словам директора КП «Севтеплоэнерго», на сегодняшний день задолженность за газ составляет 150 млн. грн., тогда как на начало отопительного сезона задолженность по прошлому году была на уровне 44 млн. грн. За этот отопительный сезон задолженность составила 106 млн. грн.

«Кабинетом Министров принято решение об увеличении дотации по компенсации разницы в тарифах по предприятиям Украины. Мы защитили через управление финансов 102 млн. грн., а в целом рассчитываем на списание 129 млн. грн.», – сказал В.ХИБУЧЕНКО.

При этом он отметил, что в целом отопительный сезон в городе прошел стабильно, без каких-либо серьезных срывов. «Введенный в апреле прошлого года двухставочный тариф на тепло позволил предприятию подготовиться к отопительному сезону более качественно и провести его на должном уровне», – сказал В.ХИБУЧЕНКО.