Янукович подписал закон о выделении 3,6 млрд. грн. для погашения долгов за тепло

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" о предоставлении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом определяются доходы государственного бюджета на 2011 год в сумме 283.864.879,4 тыс. гривен, а расходы - 324.320.850,3 тыс. гривен.

Согласно закону, источниками формирования специального фонда государственного бюджета на 2011 год в части доходов являются поступления налога на добавленную стоимость при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в прошлые периоды.

Законом также устанавливается, что в 2011 году средства, полученные в специальный фонд государственного бюджета, направляются на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, произведенную, транспортированную и поставленную населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, утвержденным или согласованным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Предусмотрено, что перечисление субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, произведенную, транспортированную и поставленную населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, утвержденным или согласованным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 7 апреля внесла изменения в госбюджет на текущий год по предоставлению субвенций в размере 3,6 млрд. грн. из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию.