Производство бензина выросло на 7%, дизтоплива – сократилось на 22,6%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-марте 2011 года увеличили производство автомобильного бензина на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,706 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство дизельного топлива в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,641 млн. тонн.

Также сообщается, что производство топочного мазута в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,590 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8% по сравнению с 2009 годом – до 2,873 млн. тонн, дизельного топлива – на 5,1%, до 3,709 млн. тонн, а топочного мазута – на 6%, до 2,414 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ – Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.