С начала года цены на сжиженный газ в Украине увеличились на 4%

Розничная стоимость сжиженного газа в Украине с начала года выросла на 4,1%, или 0,22 грн./литр. Об этом УНИАН сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

Так, по состоянию на 15 апреля, средняя розничная цена на сжиженный газ по Украине составила 5,54 грн./литр, в то время как в начале года она была на уровне 5,32 грн./литр.

Наиболее высокая стоимость пропан-бутана сформировалась в Ивано-Франковской области – 5,88 грн./литр (+52 коп. за 3,5 месяца), наиболее низкая – в Сумской – 5,19 грн./литр (+5 коп.).

В разрезе крупных операторов АЗС/АГЗП, максимальная стоимость сжиженного газа зафиксирована в сетях ОККО и WOG (5,90 грн./литр), минимальная – в сетях ANP, входящей в группу «Приват» (5,54 грн./литр).

Напомним, с начала года был введен акцизный сбор на сжиженный газ в размере 40 евро/тонна, что эквивалентно 24 коп./литр.

Как сообщал УНИАН, в I квартале 2011 г. баланс сжиженного газа в Украине вырос на 4,5% и составил 166,32 тыс. тонн. При этом в большинстве регионов присутствует дефицит комплектующих для газобаллонного оборудования, а пункты по переоборудованию автомобилей на пропан-бутан загружены на неделю вперед.

По мнению аналитиков, этому, главным образом, поспособствовала ценовая динамика сжиженного газа и бензина. Так, если в январе ценовое соотношение пропан-бутан/А-95 составляло 0,65, то по состоянию на 15 апреля – 0,56. По расчетам экспертов, для активного перехода автомобилей на использование газа этот коэффициент должен составлять не менее 0,6.