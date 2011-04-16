Янукович подписал закон о снижении до 31 июля акциза на бензин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон дополняет подраздел 5 раздела XX "Переходные положения" пунктом, в соответствии с которым временно, до 31 июля 2011 года, уменьшены ставки акцизного налога на такие товары: легкие дистилляты, специальные бензины, бензины моторные - с действующих на сегодняшний день 182 евро до 132 евро за 1 тонну, а также тяжелые дистилляты (газойли) с содержанием серы: более 0,2 масс. % - с 90 евро до 60 евро за 1000 кг; более 0,035 масс. %, но не более 0,2 масс. % - с 69 евро до 39 евро за 1000 кг; более 0,005 масс. %, но не более 0,035 масс. % - с 62 евро до 32 евро за 1000 кг; не более 0,005 масс. % - с 42 евро до 22 евро за 1000 кг.

Законом также исключен из действующего кодекса пункт, согласно которому лица, имеющие в соответствии с кодексом статус налоговых агентов, были обязаны подавать в орган государственной налоговой службы по месту его регистрации налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за базовый налоговый период, который равняется календарному месяцу, по форме, установленной центральным налоговым органом, об общих суммах доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) в интересах плательщиков налога, и общих суммах налога на доходы физических лиц, удержанных из этих доходов, а также объему перечисленного налога в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 7 апреля приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины".