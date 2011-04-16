ГПУ подозревает Тимошенко в единоличном принятии решения о заключении газовых контрактов

В Генеральной прокуратуре Украины подозревают, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО единолично приняла решение о заключении газовых контрактов в 2009 году.

Об этом в эфире программы "Большая политика" на телеканале «Интер» заявил первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН.

"Юлия Владимировна подозревается в том, что она единолично подписала директивы, зная, что такие директивы могут быть даны только Кабмином и только путем голосования большинства. И только после такого голосования она имела право эти директивы подписать", - сказал он.

При этом Р.КУЗЬМИН отметил, что экс-председатель НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА получил директивы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО, но их правительство не одобряло.

«Председатель «Нафтогаза» отказался подписывать контракт на условиях, которые предложила российская сторона, и заявил, что этот контракт подписывать не будет без решения правительства", - добавил первый заместитель генпрокурора.

Однако, сказал он, Ю.ТИМОШЕНКО все равно заставила О.ДУБИНУ это сделать. "Именно поэтому ДУБИНА сегодня привлекается к ответственности по другому уголовному делу", - сказал Р.КУЗЬМИН.

На вопрос, будет ли допрошен глава правительства России Владимир ПУТИН по данному делу, Р.КУЗЬМИН сказал: "В этой связке премьер-министр Российской Федерации контракт подписывал? Или он работал в «Нафтогазе»? Или он работал в «Газпроме»? Он не был стороной подписания соглашения. Соглашение подписано между «Нафтогазом» и «Газпромом». Премьер-министры эти соглашения не подписывали".