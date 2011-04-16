У угольной отрасли Украины сегодня есть перспективы - Янукович

У угольной отрасли Украины сегодня есть перспективы, заявляет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Енакиево Донецкой области на брифинге он сказал: «Угольная промышленность Украины будет развиваться, и сегодня у нее есть перспективы».

Глава государства отметил, что все годы независимости Украины ситуация в угольной отрасли была очень сложной, особенно в период реструктуризации, когда «фактически был нанесен самый тяжелый удар по углю».

По его словам, в Украине уже есть концепция стратегии реформирования угольной отрасли, где «на первое место в этой стратегии мы поставили социальные условия для шахтеров».

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что уже с марта текущего года выросли зарплаты у горняков, например, у горнорабочих очистного забоя средняя зарплата составляет 6870 грн., у проходчика – 6530 грн. «Поэтапный рост зарплаты шахтеров будет проводиться и в последующие годы», - пообещал Президент.

Он подчеркнул, что «самое главное - это то, что сейчас четко определена политика развития угольной отрасли. И это самое главное, потому что уголь – единственный энергоноситель, которым Украина владеет в полном объеме».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в настоящее время в стране поддерживается энергетический баланс «где-то на уровне 100 млн. тонн ежегодной добычи».

Он также сообщил, что уже предусмотрено строительство нескольких шахт. «Ни одна шахта, запасы которой разведаны, не будет закрыта. Некоторые шахты будут восстановлены, откачана вода из них, потому что они находятся в затопленном состоянии, и мы будем возвращать их в рабочее состояние», - заверил Президент.

По его словам, для угольной отрасли очень важно наличие эффективного инвестора, потому что сегодня там, где инвестор работает с шахтами и шахтерскими коллективами, растет добыча угля. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в прошлом году добыча угля выросла на 10%, а в текущем году «динамика роста добычи угля составляет 12-13%».

Как сказал Президент, определенное количество закрытых и закрывающихся шахт «будет находиться, конечно, в собственности государства, потому что ни один инвестор не имеет мотивации их содержать».

В.ЯНУКОВИЧ пояснил, что постепенно эти государственные шахты будут реструктуризироваться и на поверхности шахтных комплексов будут создаваться различные предприятия, «новые предприятия, которые создадут новые рабочие места».