Россия: газ не считается изъятием из свободной торговли с Украиной

Газ не может считаться изъятием из свободной торговли с Украиной, поскольку Россия предоставляет скидку на его цену.

Об этом УНИАН заявил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей КЛЕПАЧ, отвечая на вопрос, почему при подготовке договора о свободной торговле СНГ говорится лишь об одном существенном изъятии – сахаре, а о газе речь не идет.

«Газ реально не является изъятием из свободной торговли. Есть особые условия по газу, которые, в том числе для Украины, означают дисконт примерно на 100 долларов… Для Украины газ идет с дисконтом против той цены, которая была бы при рыночной поставке», - сказал А.КЛЕПАЧ.

При этом он отметил, что цена газа для Украины могла бы быть ниже уже существующей в случае присоединения к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

«В Таможенном союзе другой принцип ценообразования. Есть так называемое, и то там переходный период, действие принципа ценообразования «нетбэк» (netback). Это означает, что от цены поставки в дальнее зарубежье, допустим, базовой точкой отсчета является Польша, исключается экспортная цена (пошлина – УНИАН) и цена транспортировки. Если бы Украина была в Таможенном союзе, газ стоил бы дешевле, чем по действующему соглашению. Но Украина не в Таможенном союзе, и поэтому для нее цена выше», - сказал А.КЛЕПАЧ.

Напомним, что согласно Харьковским договоренностям 2010 года, цена газа для Украины, определяемая по формуле, утвержденной контрактом от 2009 года, снижена на 100 долларов за тысячу кубометров. Снижение происходит за счет отмены Россией экспортной пошлины на газ.

Украина пока безрезультатно в переговорах с РФ пытается добиться изменения формулы ценообразования на газ.