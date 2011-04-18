Стабилизация проблемных реакторов "Фукусимы" займет от 6 до 9 месяцев

Приведение в стабильное состояние проблемных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии займет от 6 до 9 месяцев.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня заявил на пресс-конференции президент компании-оператора АЭС "Токио электрик пауэр" Масатака СИМИДЗУ.

По его словам, процедура охлаждения внутренней части реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом может занять до трех месяцев.

Как сообщалось, после разрушительного землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. Было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС.

12 апреля японское агентство по ядерной и промышленной безопасности объявило о присвоении седьмого уровня опасности аварии на "Фукусиме-1". Такой максимальный уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.