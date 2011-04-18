Литвин: нарушения во время подписания газовых соглашений в 2009 году очевидны

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что нарушения во время подписания газовых соглашений в 2009 году были очевидными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам 17 апреля в Житомирской области.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, «эти нарушения были очевидными».

«Если действительно относительно упомянутых соглашений не было решения Кабмина, а были просто единоличные решения, то это нарушение и здесь нужно разбираться», - подчеркнул председатель ВР.

При этом он отметил, что его, как и большинство граждан Украины, беспокоят не столько регламентные нарушения, а та цена на газ, которая, по его словам, является неподъемной для Украины.

Спикер также подчеркнул необходимость новых переговоров с Российской Федерацией по этому вопросу.

"Нам здесь нужно проводить новый диалог с Россией, искать дополнительно аргументы для того, чтобы решить эту проблему. Я считаю, что сейчас цены на энергоносители для Украины - ключевая тема, а все остальное - пусть разбираются компетентные органы", - сказал В.ЛИТВИН.

Напомним, 16 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что наличие нарушений во время подписания газовых соглашений 2009 года может установить только суд.

«Я не знаю, есть ли там вина. А если вина есть, на этот вопрос может дать ответ только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом в Генеральной прокуратуре Украины подозревают, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО единолично приняла решение о заключении газовых контрактов в 2009 году.