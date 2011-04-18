Фьючерсы на нефть выросли на фоне воодушевляющих экономических данных США

Нефтяные фьючерсы подорожали в пятницу, 15 апреля, после того, как экономические данные США просигнализировали о росте оптимизма американских потребителей относительно экономики, а также об умеренном росте цен производителей и потребительских цен в прошлом месяце, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,55 доллара, или на 1,4%, до 109,66 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,48 доллара - до 123,48 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли после того, как индекс потребительского доверия в США в апреле вырос сильнее, чем ожидали аналитики. Кроме того, Федеральная резервная система США сообщила, что промышленное производство в США в марте достигло самого высокого уровня за три месяца, тогда как базовая инфляция оставалась сдержанной: она составила в марте лишь 0,1%.

Эти данные помогли развеять опасения относительно того, что высокие цены на топливо замедляют экономический рост, повышая расходы компаний и сокращая бюджет домашних хозяйств.

Данные из США, крупнейшего в мире потребителя нефти, помогли рынку восстановиться после того, как Китай сообщил, что потребительские цены в стране растут самыми быстрыми темпами с июля 2008 года. Индекс потребительских цен в марте вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как экономисты ожидали роста на 5,3%. В феврале рост составил 4,9%.

Народный банк Китая делал попытки укротить рост цен, повысив процентные ставки четыре раза менее чем за шесть месяцев. Аналитики рынка нефти по-прежнему опасаются, что продолжение повышения ставок повредит экономическому росту Китая, что приведет к снижению спроса на сырую нефть.

Резкий рост цен на нефть в этом году вызвал откат котировок на этой неделе, при этом трейдеров беспокоили высокие цены на основные товары. Несмотря на рост в пятницу, фьючерсы на сырую нефть по-прежнему торгуются с понижением более чем на 3 доллара против уровней выше 113 долларов неделей ранее.

На прошлой неделе внимание нефтяных рынков переключилось с нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке на экономические проблемы.

Однако, по словам аналитиков, бои в Ливии и опасения по поводу беспорядков в Нигерии обеспечивают нижний предел для цен на сырую нефть, при этом трейдеры закрывали позиции перед президентскими выборами в Нигерии.

Президентские выборы, которые были намечены на субботу, вызвали беспорядки в стране, и участники нефтяного рынка внимательно отслеживали ситуацию. Прошлые выборы в 2007 году вызвали взрыв насилия, когда группы мятежников сильно повредили экспорту нефти в Нигерии, совершив нападения на нефтепроводы и другие объекты инфраструктуры.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подорожали на 5,45 цента, или на 1,7%, - до 3,2982 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 3,52 цента - до 3,2242 доллара за галлон.