В Сумах отопительный сезон продлен до 20 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В частности, комиссия приняла во внимание сообщение директора Сумского гидрометеоцентра Зинаиды КРАВЧЕНКО о том, что Сумы остаются под влиянием циклона, здесь сохранится холодная погода, а температурный режим будет ниже нормы. Так, среднесуточная температура до 20 апреля включительно будет составлять 4-6 градусов тепла, что ниже нормы на 3-4 градуса.

В свою очередь, заместитель генерального директора «Сумытеплоэнерго» Надежда ПОКУТНЯ и директор котельной Северного промузла Николай ЖОВТОБРЮХ подтвердили готовность продолжить теплоснабжение жилых домов и лечебных и учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Сумах начался тоже раньше запланированного - 6 октября, а в школах, детсадах и больницах - с 1 октября.