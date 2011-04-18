Эксперт: мировая с Vanco станет хорошим сигналом для иностранных инвесторов

Подписание Украиной мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. может стать хорошим сигналом для иностранных инвесторов и позволит Украине сдвинуться с мертвой точки в разработке Черноморского шельфа. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр ТОДИЙЧУК.

«Украина на сегодняшний день - единственная страна Черноморского бассейна, которая до сих пор не разрабатывает глубоководную часть своего шельфа. В то время как ее морские соседи Румыния и Турция уже давно этим занимаются», – сказал он.

Говоря о перспективах такого соглашения, эксперт отметил, что Vanco – это инвестор, который может приносить кроме денег еще и современные технологии, которыми мы не владеем.

«Я удивлен, когда говорят о совместной работе с «Газпромом» или «ЛУКОЙЛом», которые не имеют подобного опыта. И вместе с тем, они претендуют на разработку Черноморского шельфа. Собираются что-то делать, не имея опыта. Да, и с деньгами у них не все так просто», - отметил А.ТОДИЙЧУК.

Помимо экономических выгод, эксперт отметил имиджевую составляющую этого соглашения. Он подчеркнул, что подписание соглашения с Vanco продемонстрирует способность Украины цивилизовано решать кризисные вопросы.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Кабинет министров Украины утвердил проект мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska. При этом министр уточнил, что правительство пока не направляло проект мирового соглашения в Стокгольмский арбитраж.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции.