В Крыму объем транспортировки газа вырос на 6,7%

В январе-марте 2011 г. объем транспортировки газа магистральным трубопроводом Автономной Республики Крым составил 660,7 тыс. тонн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по сравнению с январем-мартом 2010 г. объем транспортировки газа в Крыму увеличился на 6,7%. Объем выполненной транспортной работы составил 88,5 млн. т/км, сократившись по сравнению с январем-мартом 2010 г. на 5,8%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-феврале 2011 г. объем транспортировки газа вырос на 6,8% - до 450,0 тыс. тонн. В 2010 году объем транспортировки газа в Крыму увеличился на 11,2% - до 1470,6 тыс. тонн.