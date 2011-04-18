Литвин считает нереальной при нынешних обстоятельствах денонсацию “харьковских соглашений”

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что денонсация “харьковских соглашений” при нынешних обстоятельствах является нереальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя соответствующую инициативу фракции «БЮТ-Батьківщина».

По словам председателя ВР, постановка этого вопроса является ни чем иным, как попыткой перехватить политическую инициативу. «При каких условиях гипотетически можно представить принятие соответствующего решения? Я думаю, при условиях, когда будет принято новое газовое соглашение, и тогда автоматически потеряет силу действующее газовое соглашение», - сказал он.

В то же время, отметил В.ЛИТВИН, нужно провести четкие расчеты нынешней цены на газ и возможной цены. «Но если окончательно сказать, то на сегодняшний день без новых переговоров, без доброй воли и без принятия соответствующего решения денонсация “харьковских соглашений” – это просто нереально», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, "БЮТ-Батьківщина" предложит отменить «харьковские соглашения” из-за их невыполнения российской стороной.

По словам лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Ивана КИРИЛЕНКО, исполняется уже год со дня подписания этих соглашений, однако до сих пор не видно конкретных результатов их реализации.

И.КИРИЛЕНКО также заметил, что вместо этого в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия, которая переводит всю вину за повышение цен на газ на предыдущее правительство.

«Но вы видите, что после подписания “харьковских соглашений” и их ратификации Украина безукоризненно выполняет свою половину обязательств. Флот себя прекрасно чувствует в Крыму, прекрасно чувствуют российские компании, русский язык. С другой стороны, мы не видим на 100 долларов удешевления газа по сравнению с европейской ценой, мы не видим стабилизированных тарифов, мы не видим 41 млрд. инвестиций», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Справка УНИАН. В апреле 2010 года Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о продлении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины на протяжении десяти лет.