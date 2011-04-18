В Херсонской области продажи светлых нефтепродуктов снизилисьна 1,8%

В Херсонской области в марте текущего года по сравнению с мартом 2010 года объемы продажи светлых нефтепродуктов в целом сократились на 1,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, всего за указанный период через АЗС на территории региона было реализовано населению в натуральном выражении 6,4 тыс. т бензина (на 4,5% меньше по сравнению с мартом 2010 года) и 4,4 тыс. т дизельного горючего (на 0,9% больше).

Всего в марте в Херсонской области было реализовано светлых нефтепродуктов на общую сумму 134,6 млн. грн., из которых бензина – на 78,9 млн. грн. (58,6%), дизтоплива – на 45,9 млн. грн.(34,1%), сжатого газа для автомобилей - на 3,3 тыс. грн. (2,5%) и сжиженного газа – на 6,4 тыс. грн. (4,8%).

Количество работающих АЗС и АГЗС в регионе в марте текущего года выросло на 2 единицы и составило 234.