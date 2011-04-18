Россия приступила к изготовлению реакторов для Хмельницкой АЭС

Российские предприятия начали подготовительные работы по изготовлению корпусов реакторов для достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в рамках контракта НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-президент «Атомстройэкспорта» Александр ДЫБОВ.

По его словам, в частности, в феврале текущего года по просьбе украинской стороны российские предприятия «Объединенные машиностроительные заводы» и «Гидропресс» начали согласование рабочей документации, а также приступили к изготовлению заготовок элементов корпуса реактора.

«Ижорские заводы (ОМЗ – УНИАН) и «Гидропресс» уже преступили по просьбе украинской стороны к работе без денег. Мы уже работаем плотно в плане воплощения в железо с февраля этого года», - сказал он.

При этом А.ДЫБОВ отметил, что параллельно стороны продолжают согласовывать коммерческие соглашения по реализации достройки энергоблоков Хмельницкой станции. В частности, он сообщил, что на сегодняшний день подготовлено 6 проектов контрактов на выполнение работ. Так, один из контрактов на разработку технического задания предусматривает разделительную смету, которой разграничивается объем работ российских и украинских подрядчиков. Второй частью данного контракта должна быть закреплена непосредственно стоимость выполнения работ.

А.ДЫБОВ спрогнозировал, что согласование ценовых параметров проекта сторонами начнется в конце апреля.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом" планирует до июня согласовать с генеральным подрядчиком достройки 3-го и 4-го энергоблока Хмельницкой АЭС - компанией «Атомстройэкспорт» (АТЭ) стоимость работ и оборудования в раках коммерческого контракта.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.