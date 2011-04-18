«Нафтогаз» и египетская ЕGPC создали совместное предприятие «Петросеннан»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и Египетская Генеральная Нефтяная Корпорация (Egyptian General Petroleum Corporation, ЕGPC) создали совместное предприятие «Петросеннан».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что данное СП было создано согласно Концессионному договору на проведение нефтяной разведки и эксплуатации «Нафтогазом Украины» концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East)в Египте.

Пресс-служба отмечает, что по состоянию на 10 апреля 2011 года «Нафтогаз Украины» добыл свыше 360 тыс. барр. нефти на концессионном участке Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East). После завершения строительства нефте- и газопроводов, а также базы по подготовке нефти и газа, плановая суммарная годовая добыча на участке будет составлять около 1 млн. тонн условного топлива.

На сегодняшний день на отмеченной территории открыто пять месторождений нефти и газа и продолжаются работы по разведке, проектированию и строительству инфраструктуры.

Напомним, в рамках реализации Концессионного соглашения на проведение нефтяной разведки и эксплуатации, подписанного 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины», компания осуществляет освоение концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) на территории Западной Пустыни Арабской Республики Египет.

18 февраля 2009 года во время испытания разведывательной скважины был получен прилив нефти дебитом 80 тонн (588 барр.) в сутки. Таким образом, в этот день было осуществлено коммерческое открытие, а с 19 апреля 2010 года начата ранняя добыча углеводородов на концессионном участке Алам Ель Шавиш Ист.

Кроме того, с целью расширения ресурсной базы углеводородов на территории Египта «Нафтогазом Украины» проведено изучение геолого-геофизических материалов и осуществлено технико-экономическое обоснование целесообразности инвестирования в освоение перспективних объектов лицензионных блоков South Wadi Mahareeth и Wadi Mahareeth в Восточной пустыне общей площадью 20 743 кв. км. Парафировано проекты Концессионных соглашений на проведение нефтяной разведки и эксплуатации отмеченных лицензионных блоков между Арабской Республикой Египет, компанией Ganope и дочерним предприятием компании «Зарубежнафтогаз».