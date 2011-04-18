ЕК дополнительно выделит 110 млн. евро для достройки «Укрытия» на ЧАЭС

Европейская комиссия дополнительно выделит 110 млн. евро для достройки объекта «Укрытие» на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил Президент Европейской комиссии Жозе МануЭль БАРРОЗУ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ж.БАРРОЗУ, официально об этом будет сообщено завтра в ходе донорской конференции.

При этом Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что Украина может полностью рассчитывать на его поддержку в реализации чернобыльских проектов.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Ж.БАРРОЗУ за активную позицию Европейской комиссии относительно реализации проекта по достройке «Укрытия». Он поблагодарил за финансовый вклад Еврокомиссии и проведенную ею работу со странами Большой восьмерки и другими ключевыми донорами этого проекта. «Мы очень благодарны ЕС за понимание важности для нас этих мероприятий в достройке «Укрытия»», - сказал Президент Украины.

Также он предоставил большое значение непосредственному участию Ж.БАРРОЗУ в донорской конференции, которая завтра состоится в Киеве.