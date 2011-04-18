Янукович: украинский суд не может отменить газовые соглашения

Украинский суд не может отменить газовые соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопросы украинских журналистов, сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Действия Генеральной прокуратуры Украины ограничиваются действующим законодательством, существующем в Украине. А что касается любых решений по отношению к должностным лицам, которые подписывали соглашения, решение может принять только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что украинский суд не может принимать решения относительно действий России. «Поэтому вопросы судебного дела касаются в данном случае только украинской стороны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ заметил, что не может комментировать ход судебного следствия в Украине, а может только подчеркнуть, что для Европейского Союза является очень важным сотрудничество с Украиной в энергетической сфере.

Напомним, 16 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что наличие нарушений во время подписания газовых соглашений 2009 года может установить только суд.

«Я не знаю, есть ли там вина. А если вина есть, на этот вопрос может дать ответ только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом в Генеральной прокуратуре Украины подозревают, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО единолично приняла решение о заключении газовых контрактов в 2009 году.