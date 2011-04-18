Кабмин хочет увеличить размер целевой надбавки к тарифам на электроэнергию и тепло

Кабинет министров Украины предлагает увеличить сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию с 3% до 4%.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте (регистр. № 8321, внесен 31 марта), которым предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что увеличение надбавки необходимо для обеспечения дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время размер сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию (кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками) составляет 3%.

Плательщиком сбора является оптовый поставщик электроэнергии, а также производители электроэнергии, которые реализуют ее вне оптового рынка.