Украина и ЕС подписали Соглашение по программе ядерной безопасности

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о финансировании Ежегодной программы действий по ядерной безопасности 2010 – часть II.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, документ был подписан сегодня в Киеве в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ.

По данным пресс-службы, заключение настоящего документа создаст правовые и финансовые принципы для реализации таких проектов:

- совместная программа в ообласти ядерной безопасности, направленная на повышение уровня эксплуатационной эффективности, соблюдение норм безопасности и эффективности использования кадрового потенциала НАЭК "Энергоатом" и его атомных электростанций;

- поддержка реализации программы обращения с радиоактивными отходами в Украине;

- предоставление помощи Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в урегулировании вопросов, касающихся безопасного обращения с радиоактивными отходами и гармонизации регулятивных требований относительно ядерной и радиационной безопасности.