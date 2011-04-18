В Полтаве вместе с отоплением отключили из-за долгов за газ и горячую воду

В Полтаве вместе с отоплением отключили и горячую воду.

Как УНИАН сообщил руководитель ОАО «Полтавагаз» Ростислав ГРИНЧАК, котельные «Полтаватеплоэнерго» опломбированы из-за долгов.

«У нас в области в целом 54 теплоснабжающих организаций. Все вместе они задолжали за потребленный газ на данный момент примерно 200 млн. грн. Из них около 150 млн. грн. - задолженность, возникшая в результате ценовых перекосов в тарифах, которую государство должно возместить, но не делает этого, - пояснил в свою очередь первый заместитель председателя ОГА Виктор ЖИВОТЕНКО.

По его словам, сегодня в Полтаве горячей водой обеспечены жители только тех многоквартирных домов, которые запитаны от котельных, снабжающих больницы, школы, детские садики. Все остальные жители не могут получить это благо цивилизации.

В.ЖИВОТЕНКО также добавил, что на этой неделе поедет в Киев просить погасить разницу в тарифах и получить для «Полтаватеплоэнерго» лимиты на газ.