Украина сократила экспорт электроэнергии на 0,5% – до 1,2 млрд. кВт/ч

Украина в январе-марте т.г. сократила экспорт электроэнергии на 0,5%, или 6,1 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2010 года – до 1,196 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В отчетный период экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился на 14,6%, или на 76,4 млн. кВт/ч, – до 600,6 млн. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 33,2% – до 301,7 млн. кВт/ч, в Словакию – на 26,6%, до 298,9 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию и Польшу из Украины в январе-марте т.г. не осуществлялись.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживала дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-марта т.г. выросли вдвое – до 3,8 млн. кВт/ч. Напомним, с апреля «Пауэр Трэйд» начала коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении.

С 4 февраля в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 591,6 млн. кВт/ч.

Также сообщается, что в марте т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос в 2,2 раза, или на 273,8 млн. кВт/ч, по сравнению с мартом 2010 года, – до 490 кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.