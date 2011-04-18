В Киеве начато отключение потребителей от отопления

ПАО «Киевэнерго» начало отключение потребителей от централизованного отопления в связи с завершением отопительного периода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергокомпании, работы выполняются согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации о завершении отопительного сезона 2010/2011 года.

«Сегодня вместе с жилищно-эксплуатационными организациями мы начали отключать тепло в жилых домах. Этот технологический процесс требует определенного времени, ведь отопление должно быть прекращено в 9 тыс. 552 жилых домах. Мы планируем завершить все работы в течение трех дней», - сообщил технический директор ПАО «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

По его данным, всего в Киеве вместе с административными зданиями и социальными заведениями компания должна завершить отопительный сезон в 15 тыс. 931 доме.

В “Киевэнерго” напоминают, что отключение систем отопления в школах, лечебных и детских заведениях будет осуществляться лишь по их письменным заявкам согласно требованиям нормативных документов.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, отопительный сезон в столице в этом году прекращается с 18 апреля.