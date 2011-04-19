Украина и ЕС подписали соглашение о финансировании программы по ядерной безопасности

Украина и Европейский Союз 18 апреля подписали соглашение о финансировании Ежегодной программы действий по ядерной безопасности-2010.

В присутствии Президента Украины Виктора Януковича и президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу соглашение с украинской стороны подписал Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Андрей Клюев, со стороны ЕС - глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Заключение этого документа должно создать правовые и финансовые основы для реализации таких проектов: совместная программа в области ядерной безопасности, направленная на повышение уровня эксплуатационной эффективности, соблюдения норм безопасности и эффективности использования кадрового потенциала НАЭК «Энергоатом» и АЭС; поддержка реализации программы обращения с радиоактивными отходами в Украине, предоставление помощи по этому вопросу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а также относительно гармонизации регуляторных требований по ядерной и радиационной безопасности.