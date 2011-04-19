Рейтинг США сбил цену на нефть

Фьючерсы на нефть торгуются во вторник, 19 апреля, "в красной зоне" после ухудшения прогноза S&P по рейтингу США, а также на фоне опасений инвесторов относительно возможности дефолта Греции по гособлигациям.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,38 доллара, или на 0,35% - до 106,74 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 0,24 доллара, или на 0,20% - до 123,37 доллара за баррель, передает Bloomberg.