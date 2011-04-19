Ядерная установка в Харькове будет использоваться в научных и медицинских целях

Ядерная установка, которую планируется построить с помощью Соединенных Штатов Америки на базе национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ), будет использоваться исключительно в научных и медицинских целях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта строительства установки Иван КАРНАУХОВ.

Он заметил, что установку предусматривается использовать для исследования разных видов энергии, для получения всего спектра медицинских изотопов и для развития самых современных методов лечения.

«Делаем исследование как источника будущего энергии, второе - это наработка медицинских изотопов. Мы можем нарабатывать весь спектр изотопов, которые сегодня используются в мире. Дальше мы хотим нейтронно-борозахватывающую терапию сделать – это наиболее безопасное лечение онкобольных», - сказал И.КАРНАУХОВ.

Генеральный директор Харьковского физико-технического института Иван НЕКЛЮДОВ заметил, что при ХФТИ планируется открыть медицинское отделение для предоставления специализированной помощи больным.

«У нас сейчас в нашей медсанчасти в Пятихатках открылась даже лаборатория ядерной медицины, и мы планируем рядом с источником иметь две-три палаты специально для больных, которым срочно вводить изотопы», - отметил И.НЕКЛЮДОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав держав, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов. В рамках этих договоренностей в Харькове планируется построить ядерную установку.