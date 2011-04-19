Украина завершила очередной этап программы демилитаризации ракетного комплекса "Скад Б"

Украина завершила очередной этап совместной со США программы демилитаризации устаревшего ракетного комплекса "Скад Б".

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, на днях официально завершился совместный украинско-американский проект по демилитаризации отдельных элементов ракетного комплекса "Скад Б", которые могут использоваться как носители ядерного оружия.

В рамках договоренностей, достигнутых в ноябре 2009 года между Министерством обороны Украины и Государственным департаментом США по ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов "Скад Б", было демилитаризовано 183 ракеты и 54 самоходные пусковые установки комплексов оперативно-тактических баллистических ракет малой дальности 9К72 "Эльбрус", а также другое оборудование, которое входило в состав комплексов. Предусмотрено ликвидировать еще 1 тыс. 441 тонну компонентов жидкого ракетного топлива, хранящегося в Радехове Львовской области.

"Наше сотрудничество в этом проекте считаю продуктивным. Ведь обе стороны полностью выполнили взятые на себя обязательства: американская сторона - выделила финансовый ресурс, украинская - осуществила уничтожение отдельных элементов ракетного комплекса "Скад Б", - отметил старший советник Фонда службы нераспространения и разоружения Государственного департамента США Пол ВАН-СОН во время своего пребывания в Киеве.

Он назвал очень важным то, что при выполнении работ никто из персонала не пострадал, что свидетельствует о надлежащем уровне организации производственного процесса.

По словам П.ВАН-СОНА, уничтожение устаревших видов вооружения высвобождает дополнительные ресурсы для модернизации Вооруженных Сил Украины, ведь "Скад Б" уже давно был снят с вооружения Вооруженных Сил Украины, поэтому его хранение было обременительным.

Заместитель Министра обороны Украины Владимир ОМЕЛЬЯНЧУК по этому поводу отметил, что Украина в очередной раз подтвердила свой статус надежного международного партнера.

"Наше государство четко придерживалось взятых на себя обязательств по нераспространению оружия, и в рамках заключенного Меморандума уничтожило те элементы ракетного комплекса, которые могли быть использованы как носители оружия. А демилитаризованные его части можно применить в народном хозяйстве", - сказал В.ОМЕЛЬЯНЧУК.

Он добавил, что все боеголовки к ракетам этого комплекса в свое время были вывезены в Российскую Федерацию.

Справка. 30 ноября 2009 между Минобороны Украины и Государственным департаментом США был подписан Меморандум о взаимопонимании о помощи в ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов "Скад Б" и оборудования, материалов и компонентов ракетного топлива, входящих в их состав. Реализация проекта по ликвидации и утилизации комплексов типа "Скад Б" рассчитана до конца 2015 года.

Еще в 1990 году Украина и США договорились совместно работать над проблемой сокращения ракетных систем, способных нести ядерное оружие. Подписанный в 2009 году Меморандум стал продолжением совместной работы в этом направлении.