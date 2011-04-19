Завтра Янукович и Пан Ги Мун побывают в Чернобыльской зоне
10:36, 19 апреля 2011Энергетика
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20 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун осуществят поездку в Чернобыльскую зону в рамках мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.
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