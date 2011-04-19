Баррозу подтверждает готовность Еврокомиссии предоставить 110 млн. евро Чернобылю
10:58, 19 апреля 2011Энергетика
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Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подтверждает готовность Еврокомиссии предоставить 110 млн. евро для завершения реализации чернобыльских проектов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.
«Сегодня 110 млн. евро мы предоставляем как проявление нашей солидарности во имя безопасности Чернобыля», - сказал Ж.БАРРОЗУ.
Президент Еврокомиссии добавил: «Мы должны сделать так, чтобы Чернобыль стал безопасной зоной».
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