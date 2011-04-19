Баррозу подтверждает готовность Еврокомиссии предоставить 110 млн. евро Чернобылю

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подтверждает готовность Еврокомиссии предоставить 110 млн. евро для завершения реализации чернобыльских проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

«Сегодня 110 млн. евро мы предоставляем как проявление нашей солидарности во имя безопасности Чернобыля», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Президент Еврокомиссии добавил: «Мы должны сделать так, чтобы Чернобыль стал безопасной зоной».