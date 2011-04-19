Россия выделит в Чернобыльский фонд 45 млн. евро

Российская Федерация на протяжении 2011-2012 годов выделит в Чернобыльский фонд 45 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ в ходе Донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

«Отмечая важность завершения в срок реализации финальной стадии проекта по приведению в порядок площадки Чернобыльской АЭС, правительство Российской Федерации приняло решение внести в соответствующие фонды в течение 2011-2012 годов 45 млн. евро», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Он отметил, что Россия является одной из стран, пострадавших в результате Чернобыльской аварии, и поэтому уделяет большое внимание вопросам ядерной безопасности.

По словам посла, Россия стала донором Чернобыльского фонда в 2005 году и в последние годы внесла значительные суммы на цели, которые были объявлены при создании фонда.

Премьер-министр Литвы Андрюс КУБИЛЮС, в свою очередь, сообщил, что Литва готова выделить в Чернобыльский фонд 3 мл. 10 тыс. евро.