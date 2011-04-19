Великобритания готова выделить Чернобылю 28,5 млн. фунтов стерлингов

Великобритания готова выделить 28,5 млн. фунтов стерлингов на завершение чернобыльских проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Великобритании в ходе Донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

В свою очередь, представитель Австрии сообщил, что его страна выделит 2,5 млн. евро; посол Азербайджана в Украине отметил, что Азербайджан выделит дополнительно 21 млн. долларов США.

По словам посла Бельгии, его страна готова выделить 300 тыс. евро на чернобыльские проекты, а посол Греции в Украине отметил, что Греция выделит 100 тыс. евро.