«Газ Украины» поручил отключить от газоснабжения ряд предприятий ТКЭ

С целью укрепления дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ, а также прекращения потребления природного газа без выделенных плановых объемов ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации «Донецкгоргаз» и «Харьковгоргаз» предупредить и отключить от газопотребления предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) «Донецктеплосеть» и «Харьковские тепловые сети», которые накопили значительную задолженность перед компанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 15 апреля 2011 года за период с 1 октября 2010 года «Донецкгортеплосеть» задолжала ДК «Газ Украины» 318,6 млн. грн. (уровень оплаты – 45%), «Харьковские тепловые сети» – 684,6 млн. грн. (47%).

ДК «Газ Украины» сообщила Донецкой и Харьковской облгосадминистрациям о необходимости отключения от газоснабжения указанных предприятий ТКЭ-должников.

ДК «Газ Украины» неоднократно предупреждала руководство теплоснабжающих предприятий о возможности отключения от газоснабжения в случае накопления значительной задолженности за потребленный газ.

Компания постоянно обращает внимание органов местной власти на необходимость упорядочения расчетов за потребленный теплопроизводителями природный газ и скорейшего погашения накопленной ими задолженности.

В Донецкую и Харьковскую области выехали группы сотрудников ДК «Газ Украины» для предоставления помощи предприятиям по газоснабжению и газификации для улучшения дисциплины газопотребления. К процессу отключения предприятий ТКЭ-должников будут привлекаться также сотрудники филиалов компании в Донецкой и Харьковской областях.

ДК «Газ Украины» отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако уплаченные средства своевременно в компанию не поступают.

Также в компании отмечают, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), свыше 6,29 млрд. грн. (по состоянию на 15 апреля 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 53%.

Согласно данным оперативного мониторинга, наибольшую задолженность (с 1 октября 2010 г.) имеют предприятия ТКЭ Донецкой (1,07 млрд. грн.), Днепропетровской (862 млн. грн.), Харьковской (844 млн. грн.), Луганской (369 млн. грн.), Запорожской (326 млн. грн.), Одесской (305 млн. грн.), Львовской (230 млн. грн.), Киевской (227 млн. грн.), Полтавской (194 млн. грн.), Житомирской (142 млн. грн.) областей, а также АР Крым (282 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет свыше 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 67%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у теплоснабжающих предприятий Закарпатья (30%), АР Крым (37%), Севастополя (40%), Донецкой (44%), Луганской (45%), Харьковской, Житомирской (по 49%), Днепропетровской (51%), Ивано-Франковской, Кировоградской (по 52%) областей.

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.