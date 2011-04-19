Китай заявляет о готовности выделить Чернобылю 4 млн. евро
12:26, 19 апреля 2011Энергетика
0
Китай заявляет о готовности выделить 4 млн. евро на завершение чернобыльских проектов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель КНР в ходе Донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.
В свою очередь, представитель Кувейта сообщил, что его страна дополнительно выделит 5,2 млн. долларов США на указанные цели.
Представитель Люксембурга сказал, что его страна выделит 1,5 млн. евро, а представитель Кореи заявил, что Корея выделит 200 тыс. долларов США на завершение чернобыльских проектов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter