Индия выделила Чернобылю 1 млн. долл., Эстония – 36 тыс. долл.

Индия выделила для Чернобыльского фонда 1 млн. американских долларов, Эстония – 36 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители этих стран во время Донорской конференции по сбору средств для завершения реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

Представитель Индонезии отметил, что его страна пока не выделила определенную сумму в Чернобыльский фонд.

Представитель Ирландии заявил, что его страна может сделать взнос в Чернобыльский фонд в дальнейшем на основании экономической ситуации в этой стране.

Представитель Испании также отметил, что его страна пока не определилась относительно конкретного взноса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Киеве проходят мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме проходит Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов.

Украина во время международной конференции рассчитывает получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.