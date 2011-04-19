Еврокомиссия выделила Чернобылю 110 млн. евро

Европейская комиссия выделила 110 млн. евро на фонд «Укрытие» и Фонд ядерной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Еврокомиссии во время Донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве.

«Я с удовлетворением заявляю, что Европейская комиссия выделяет 110 млн. евро на фонд «Укрытие», а также на Фонд ядерной безопасности. Но нужно, чтобы бюджет был утвержден. Эта сумма будет выделена в соответствии с приоритетностью данных фондов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Киеве происходят мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме проходит Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов.

Украина во время международной конференции рассчитывает получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.