На Донорской конференции собрано 550 млн. евро - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на Донорской конференции собрано около 500 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам по результатам конференции.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сегодняшнее мероприятие стало настоящим прорывом на фоне предыдущих подобных конференций и его результаты являются беспрецедентными.

По словам Президента Украины, можно предварительно сказать, что на реализацию чернобыльских проектов собрано около 550 млн. евро.

«Этот взнос, который сегодня получила Украина, он больше всех самых высоких показателей предыдущих донорских конференций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что такие страны, как Италия, Канада, Бразилия, Мексика, Болгария еще окончательно не определились и в Украине ожидают от них конкретных предложений относительно участия в Чернобыльском фонде.

В.ЯНУКОВИЧ также призвал другие страны мира принять участие в финансировании Чернобыльского фонда. «Мы будем всегда благодарны нашим друзьям за своевременную помощь и участие в этом важнейшем для всего мира мероприятии», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Киеве проходят мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме прошла Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов.