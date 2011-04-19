Приватизация украинской энергетики позволит привлечь необходимые инвестиции - эксперт

Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО положительно оценивает решение правительства провести приватизацию украинской энергетики.

«К сожалению, государство не уделяло необходимого внимания тепловой генерации и распределительным сетям. Износ ТЭС и ЛЭП достигает 60%. Поэтому приватизацию тепловой генерации и энергораспределительных предприятий, как способ привлечения инвестиций в украинскую энергетику, надо было делать уже давно», - отметил он в комментарии УНИАН.

По мнению В.ОМЕЛЬЧЕНКО, частный инвестор является более эффективным собственником, чем государство. «Об этом свидетельствуют такие факты, что реконструкция энергоблоков проводится только на частных ТЭС, экологические мероприятия - только на частных ТЭС», - говорит он. Благодаря этим мероприятиям, показатели работы частных ТЭС гораздо лучше государственных - меньше количество аварий, меньше используется топлива, меньше наносится вред экологии, зарплаты работников частных ТЭС выше, реализуются программы обучения персонала, себестоимость производимой на частных генерациях электроэнергии ниже.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 г. Кабинет министров утвердил список из двух тепловых генераций и энергораспределительных предприятий, государственные пакеты акций которых планируется продать в 2011 году. В частности, приватизировать планируется 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 45,1% акций «Западэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго», 25% акций «Днепрэнерго и «Киевэнерго», 21% акций «Черкассыоблэнерго».