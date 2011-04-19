Украина выделит 29 млн. евро на завершение чернобыльских проектов

Украина дополнительно выделит 29 млн. евро на завершение чернобыльских проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе Донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве, сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

До этого представитель Хорватии на конференции сообщил, что его страна готова выделить дополнительно 150 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Киеве происходят мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме проходит Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов.

Украина во время международной конференции рассчитывает получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.