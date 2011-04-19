Председателем набсовета "Винницаоблэнерго" переизбран Катренко

Наблюдательный совет энергопоставляющей компании "Винницаоблэнерго" переизбрал председателем Григория КАТРЕНКО.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Г.КАТРЕНКО, представляющий интересы НАК "Энергетическая компания Украины" (Киев) до этого назначения был членом набсовета "Винницаоблэнерго" и возглавлял его с июня 2010 года.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Акционерная компания "Винницаоблэнерго" в 2010 году увеличило прибыль на 87,76%, или 19,610 млн. грн., по сравнению с 2009 годом – до 41,956 млн. грн., чистый доход при этом вырос на 18,9%, или 129,651 млн. грн. – до 815,688 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО „АК «Винницаоблэнерго» является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 20,3% – компании Garensia Enterprises Limited (Кипр).

Предприятие насчитывает 12 тыс. юридических и 750 тыс. бытовых потребителей.