Азовская нефтяная компания освоила выпуск биотоплива

ООО «Азовская нефтяная компания» (Мариуполь, Донецкая обл.) с марта текущего года освоила выпуск альтернативного моторного топлива марки Е95.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Андрей ЧЕРЕДНИКОВ.

По его словам, биологические компоненты в выпускаемом предприятием топливе достигает 40%. Основой биологических добавок является биоэтанол, который предприятие в настоящее время закупает у госконцерна «Укрспирт».

А.ЧЕРЕДНИКОВ уточнил, что в текущем году компания планирует выпустить 20-30 тыс. тонн биотоплива, а с 2012 года при формировании хорошего спроса довести его производство до 35 тыс. тонн в год.

Он также сообщил, что в настоящее время топливо уже реализуется через партнерскую сеть АЗС в Донецкой области. В дальнейшем при наличии спроса компания планирует расширить географию продаж этого вида бензина.

«Сейчас наше биотопливо уже продается в сети АЗС «Стандарт Ойл». Реализация идет хорошо», - отметил А.ЧЕРЕДНИКОВ.

Кроме того, добавил он, компания в настоящее время изучает целесообразность освоения аналогичного топлива марки Е92.