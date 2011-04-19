Польша готова предоставить 1,5 млн. евро для реализации чернобыльских проектов
Польша готова предоставить 1,5 млн. евро для реализации чернобыльских проектов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ на Киевском саммите по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.
Он напомнил, что ранее Польша предоставила помощь по этим проектам на уровне 2,5 млн. евро.
Сегодня, сказал Б.КОМОРОВСКИЙ, его страна вносит очередную плату в размере 1,5 млн. евро.
Президент Польши добавил, что его страна, как и раньше, будет предоставлять разностороннюю помощь, в частности, помощь в психологической реабилитации пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что Польша поддерживает программу установления международного контроля над работой атомных электростанций в разных странах. По его словам, все страны обязаны использовать наиболее современные и безопасные технологии в работе АЭС.