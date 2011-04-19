Польша готова предоставить 1,5 млн. евро для реализации чернобыльских проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ на Киевском саммите по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

Он напомнил, что ранее Польша предоставила помощь по этим проектам на уровне 2,5 млн. евро.

Сегодня, сказал Б.КОМОРОВСКИЙ, его страна вносит очередную плату в размере 1,5 млн. евро.

Президент Польши добавил, что его страна, как и раньше, будет предоставлять разностороннюю помощь, в частности, помощь в психологической реабилитации пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что Польша поддерживает программу установления международного контроля над работой атомных электростанций в разных странах. По его словам, все страны обязаны использовать наиболее современные и безопасные технологии в работе АЭС.