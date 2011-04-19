На конференции доноров собрано около 550 млн.евро

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на Донорской конференции собрано около 500 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам по результатам конференции.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сегодняшнее мероприятие стало настоящим прорывом на фоне предыдущих подобных конференций и его результаты являются беспрецедентными.

По словам Президента Украины, можно предварительно сказать, что на реализацию чернобыльских проектов собрано около 550 млн. евро.

Президент Украины обращает внимание международного сообщества на необходимость завершить процесс сбора средств на достройку «Укрытия» на ЧАЭС. Об этом он сказал, открывая Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

Президент выразил благодарность всем странам и международным организациям, которые внесли свой вклад в строительство «Укрытия» на Чернобыльской АЭС.

В то же время, по его словам, дальнейшее наполнение средствами Чернобыльского фонда и счета ядерной безопасности является критически важным условием, поскольку «без этого успешное завершение начатых проектов по дезактивации станции и загрязненных территорий будет невозможным».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Киеве проходят мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме прошла Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов.

Украина во время международной конференции рассчитывала получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.