Эксперты ООН: проблема чернобыльских территорий - отсутствие социально-экономического развития

Основной проблемой территорий Украины, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, является не радиационное загрязнение, а отсутствие возможностей для социально-экономического развития населения. Такое мнение сегодня в ходе семинара «Жизнь на пострадавших территориях: взгляд в будущее», организованного проектом ООН «Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля (ICRIN)», высказали приглашенные эксперты.

Так, по мнению представителя Программы развития ООН в Республике Беларусь Антониуса БРУКА, одной и главных своих задач ООН видит распространение среди населения пострадавших территорий научно-обоснованной информации о реальном уровне радиационного загрязнения в местах их проживания. «На основе этой информации люди смогут вести более продуктивную социальную и хозяйственную деятельность, что позволит им в итоге возвратиться к нормальной жизни», - отметил А.БРУК и добавил: «ООН поддерживает правительства пострадавших от Чернобыльской катастрофы стран и стремится к 2016 году преодолеть застой в развитии загрязненных территорий, жителям которых необходимо вернуть веру в собственные силы».

Как отметила в своем выступлении на семинаре координатор ООН по вопросам Чернобыля Оксана ЛЕЩЕНКО, на пострадавших территориях Украины, Беларуси и России существуют серьезные препятствия для развития. «Молодые люди покидают эти регионы, практически отсутствуют инвестиции, а страх перед радиацией создает проблемы для продажи местных товаров», - сказала эксперт.

Она также отметила, что Программой развития ООН были проведены исследования, которые показали, что жители пострадавших территорий испытывают дефицит информации. «Их интересуют, каковы последствия аварии на ЧАЭС для их здоровья, какие существуют возможности для развития территорий. Ответы на все эти вопросы люди хотели получать из местных источников информации, но зачастую они их там не получали. В этой связи была разработана концепция проекта Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля (ICRIN), который реализуется Международным агентством по атомной энергии, Программой развития ООН, Детским фондом ООН и Всемирной организации здравоохранения, финансируемая за счет средств Целевого фонда ООН по безопасности человека. В рамках проекта проводятся тренинги для работников здравоохранения загрязненных территорий, для представителей местных органов власти, для журналистов», - сообщила О.ЛЕЩЕНКО.

В пресс-релизе проекта ICRIN, подготовленном к семинару, был приведен перечень основных мероприятий, призванных способствовать преодолению негативных последствий Чернобыльской катастрофы.

В частности, предлагается ежегодно проводить дозиметрический контроль, так называемую, дозиметрическую паспортизацию пострадавших районов с привлечением международных экспертов. Дозпаспортизация позволит определить уровень загрязнения в грунте и пищевых продуктах, а также уровень внутреннего облучения населения. По мнению экспертов ООН, такие контрмеры, как известкование земель или внесение удобрений, должны постоянно осуществляться во всех областях, где существует риск выращивания продуктов питания с повышенным уровнем радиации. ООН считает приоритетным направлением своей деятельности в рамках ICRIN улучшение медико-санитарной помощи, содействие регулярным обследованиям населения и улучшения медицинского ухода за детьми. Важным фактором реабилитации пострадавших территорий эксперты ООН считают привлечение инвестиций в эти регионы.